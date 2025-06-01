Girişimci Kadınlar Ürünlerini Pazarla Tanıtıyor

Sarıcakaya İğdir Mayıslar Kapıkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından üretilen ürünler, kurulan pazarda vatandaşla buluşuyor.

Girişimci kadınlar, hem doğal, hem de lezzetli ürünler Sarıcakaya'nın yanı sıra il dışına da ulaştırmayı hedefliyorlar. Kooperatif Başkanı Başkanı Gülfer Yıldız, 2004 yılında kurulan Sarıcakaya İğdir Mayıslar Kapıkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak, bu yıl da bayramlık ürünleri hazırlayıp pazara çıkardıklarını anlattı. Yıldız, "Zeytin yağımız, biber salçamız, domates salçalarımızı kendimiz hazırlıyoruz. Son dönemde safran, kuşburnu yetiştiriyoruz. Bu şekilde üretime katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR