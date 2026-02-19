Buharkent MYO'da Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buharkent MYO'da Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirildi

Buharkent MYO\'da Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirildi
19.02.2026 09:58  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent MYO tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi, kamu yöneticileri, iş dünyası temsilcileri, akademik personel ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Zirvede gençlerin girişimcilik kültürüne katkıları ve üretim süreçlerine katılımları ele alındı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Girişimcilik Zirvesi' kamu yöneticileri, iş dünyası temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan açış konuşmalarında Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ile Buharkent MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kaya girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, gençlerin üretim ve değer oluşturma süreçlerine aktif katılımının teşvik edilmesi ve üniversite-iş dünyası iş birliğinin kurumsal düzeyde güçlendirilmesi gerekliliği üzerinde durdu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlarda Öğr. Gör. Yıldırım Toprak ve Öğr. Gör. Sefa Akbaş moderatör olarak görev alırken; Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve ASKON Aydın Şube Başkanı Murat Gün tarafından girişimcilik ekosisteminin yapısal özellikleri, bölgesel kalkınma dinamikleri ve kariyer planlaması süreçleri ele alındı. Konuşmacılar, özellikle gençlerin yenilikçi düşünme, fırsat analizi ve yerel kaynakları ekonomik değere dönüştürme becerilerinin geliştirilmesinin sürdürülebilir kalkınma açısından önem taşıdığını vurguladı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, İş Dünyası, Buharkent, Etkinlik, Aydın, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buharkent MYO'da Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
09:52
Taraftarlar kara kara düşünüyor Galatasaray’ı bekleyen zorlu süreç
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç
09:40
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
09:19
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:27:48. #7.11#
SON DAKİKA: Buharkent MYO'da Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.