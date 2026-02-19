Buharkent MYO\'da Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Girişimcilik Zirvesi' kamu yöneticileri, iş dünyası temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan açış konuşmalarında Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ile Buharkent MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kaya girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, gençlerin üretim ve değer oluşturma süreçlerine aktif katılımının teşvik edilmesi ve üniversite-iş dünyası iş birliğinin kurumsal düzeyde güçlendirilmesi gerekliliği üzerinde durdu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlarda Öğr. Gör. Yıldırım Toprak ve Öğr. Gör. Sefa Akbaş moderatör olarak görev alırken; Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve ASKON Aydın Şube Başkanı Murat Gün tarafından girişimcilik ekosisteminin yapısal özellikleri, bölgesel kalkınma dinamikleri ve kariyer planlaması süreçleri ele alındı. Konuşmacılar, özellikle gençlerin yenilikçi düşünme, fırsat analizi ve yerel kaynakları ekonomik değere dönüştürme becerilerinin geliştirilmesinin sürdürülebilir kalkınma açısından önem taşıdığını vurguladı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı. - AYDIN