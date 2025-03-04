Girlevik Şelalesi Karla Büyüledi - Son Dakika
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Yerel

Girlevik Şelalesi Karla Büyüledi

Kar yağışıyla beyaza bürünen Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini etkileyen eşsiz manzaralar sunuyor.

04.03.2025 17:22
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Yeniden beyaz gelinliğini giyinen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerini cezbediyor

ERZİNCAN - Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan ve dün geceden itibaren yağan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini cezbediyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan ve kar yağışı ile yeniden beyaza bürünerek adeta beyaz gelinliğini giyen Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Doğal güzelliğiyle öne çıkan ve her mevsim ayrı bir güzellik sunan Girlevik Şelalesi, kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyince adeta göz kamaştırdı.

Ziyaretçilerini etkileyen şelaleye fotoğraf çektirmek ya da özçekim yapmak için bölgeye gelen ziyaretçiler, eşsiz güzelliğin tadını ve keyfini çıkarıyor.

Şelalenin doğal güzelliğine vurgu yapan bir vatandaş, "Yazın farklı bir güzelliğe sahip olan Girlevik Şelalesi kışın ise adeta gelinliğini giymiş gibi olağanüstü güzelliğe bürünüyor. Yazın şelaleden akan su biraz daha fazla. Etrafa dağılan su zerrecikleri yaz aylarının sıcağında insanların yüzüne vurarak bir hoşluk veriyor. Kar yağdığında özellikle buraya gelip bu eşsiz manzarayı doyasıya seyrediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Girlevik Şelalesi Karla Büyüledi - Son Dakika

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