Girne Belediye Başkanı Şenkul'den Türki Cumhuriyetleri Açıklaması - Son Dakika
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Girne Belediye Başkanı Şenkul'den Türki Cumhuriyetleri Açıklaması

26.05.2025 18:42
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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Türki Cumhuriyetleri'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne büyükelçi atama kararını değerlendirerek, 'Kardeş devletlerin bunu yaparken bir bildikleri vardır' dedi.

Girne Belediye Başkanı Şenkul Türki Cumhuriyeti devletlerinin Rum kesimini tanıması konusunu değerlendirdi

BALIKESİR - Avrupa Birliği, Orta Asya'da bulunan 5 Türk Devletine 12 milyar Avroluk destek vermesinin ardından, bu ülkelerin KKTC'nin varlığını tanımayarak Güney Kıbrıs Rum Kesimine büyükelçi atayacaklarını duyurmasına ait konuyu değerlendiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaptığı açıklamada, "Gönlümüz kırılsa bile bunu küskünlüğe çevirmeyeceğiz" dedi.

Ayvalık'ta; 8. Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde konuk olarak bulunan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, konuyla ilgili gazetecilerin kendisine yönettiği soruları yanıtladı.

Başkan Şenkul yaptığı açıklamada, "Bizim beklentimiz Türki devletlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri arttırmasıydı ama KKTC'nin tanınmıyor olması Güney Kıbrıs Rum kesimine avantaj sağlıyor. Ancak bu noktada kamuda yanlış bir bilgi var. Türki Cumhuriyetleri'nin Güney Kıbrıs'ı tanımaları değil, orada temsilcilik açması durumudur bu. Çünkü 90'lı yıllardan bu yana Türki Cumhuriyetleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyor. Kıbrıs'ın güneyinde, Rumların egemen olduğu bölgede temsilcilikler açılacak. Tabi bu durum bizi çok mutlu etmese de, 'Kardeş devletlerin bunu yaparken, bir bildikleri vardır' diye düşünüp, gönlümüz kırılsa bile bunu küskünlüğe çevirmeyeceğiz. Türki Cumhuriyetleriyle daha iyi ilişkiler kurabilmek için biz her zaman ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Girne Belediye Başkanı Şenkul'den Türki Cumhuriyetleri Açıklaması - Son Dakika

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