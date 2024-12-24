Giyemediği Gelinlikten Çocuklara Mutluluk - Son Dakika
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Giyemediği Gelinlikten Çocuklara Mutluluk

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Hüsne Erkılıçoğlu, giyemediği gelinliğin hatırasıyla çocuklara gelinlikler dikiyor.

24.12.2024 11:15
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Giyemediği gelinlik içinde ukde oldu, şimdi diktiği gelinlikler çocukları mutlu ediyor

-Genç yaşta evlenen ve istemediği bir gelinliği giymek zorunda kalan 5 çocuk annesi, giyemediği gelinlik içinde ukde olunca kendini çocuklara gelinlik ve abiye dikmeye adadı

YOZGAT - Sorgun'da yaşayan Terzi Hüsne Erkılıçoğlu, giyemediği gelinlik içinde ukde olunca kendini çocuklara gelinlik ve abiye dikmeye adadı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Hüsne Erkılıçoğlu, Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı eğitimle bir terzi dükkanı açtı. Erkılıç, çocuklarını büyüttükten sonra kendisine meşgale aradığını, akrabalarına, yakın çevresine dikiş dikerek ve gelinlikçilere tadilat işlerinde yardımcı olarak mesleğe başladığını söyledi.

"Gelin olurken 30 senelik gelinlik giydiğim için içimde ukde kaldı"

Küçük bir kız çocuğuyken gelinlik giymeye heves ettiğini ve evlenirken de istemediği bir gelinliği giymek zorunda kaldığını belirten Erkılıçoğlu "30 senelik eski bir gelinliği gelin olurken giydim. Bir fotoğrafım bile olmadı. İçimde kaldı. Eski nişan kıyafetimi yeniden kızımın üstüne göre diktim. O zaman dikiş konusunda hiç eğitim almamıştım. Allah vergisi becerim vardı" dedi.

"Benim diktiğim renkli kıyafetleri kız çocukları giysin"

Erkılıçoğlu "Anne babalara tavsiyem kız çocuklarına bu tarz kıyafetleri giydirsinler. Benim torunum Ahsen, gelin olmaya çok özenirdi. Diktiğim kıyafetlerden ona giydirdim. Sıkıldı, hevesini aldı. Şimdi artık giymek veya gelin olmak istemiyor. Başka çocuklar buraya gelip de diktiğim kıyafetlerden giydiğinde ise kendi çocukluğumda giymiş gibi mutlu oluyorum" dedi.

"Kendi markamı kurup Sorgun'da defile yapmak isterim"

İş planlarından söz eden Erkılıçoğlu, kendi markasını kurma hayalinin olduğunu ifade edip, "Kendi markamın ürünlerini üretmek ve adımı her yerde duyurmak istiyorum. Şimdi buradan başladım ama işlerimi daha da büyütmek istiyorum. İlerleyen zamanda diktiğim kıyafetlerin, tasarımlarımın yer aldığı bir defilenin Sorgun'da düzenlenmesini isterim" şeklinde konuştu.

Giyemediği Gelinlikten Çocuklara Mutluluk
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giyemediği Gelinlikten Çocuklara Mutluluk - Son Dakika

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