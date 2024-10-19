Giyimde İndirim Heyecanı: Kahramanmaraş'ta İzdiham - Son Dakika
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Giyimde İndirim Heyecanı: Kahramanmaraş'ta İzdiham

Giyimde İndirim Heyecanı: Kahramanmaraş\'ta İzdiham

Kahramanmaraş'ta yeni giyim mağazasının açılışında indirimli ürünler için vatandaşlar izdiham yarattı.

19.10.2024 13:03
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Kahramanmaraş'ta hizmete giren bir giyim mağazasının açılışında vatandaşlar izdihama neden oldu. Vatandaşlar, piyasa fiyatının altında satılan indirimli ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir giyim mağazasının açılışı yapıldı. Mağaza yetkilisi, günler öncesinden sosyal medya hesaplarından açılışa özel indirimler olacağını duyurarak paylaşımlarda bulundu. Açılış öncesi vatandaşlar mağaza önüne akın etti. İş yerinin kapıları açmasıyla ile vatandaşlar mağazaya akın etti. Vatandaşlar alışveriş için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Mağazada çorap, tişörtler, takım elbiseler piyasanın çok altında fiyatlara satıldı.

Mağaza yetkilisi, "Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim, ilgi gösterdiler" dedi.

Bir vatandaş ise, "Ben zorlukla girdim. Ceket ve çorap alıp iki de çocuk penyesi alabildim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giyimde İndirim Heyecanı: Kahramanmaraş'ta İzdiham - Son Dakika

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