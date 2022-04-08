Gizemli şehir 'Afyonkarahisar' fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Gizemli şehir 'Afyonkarahisar' fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü

08.04.2022 13:50
Gizemli şehir 'Afyonkarahisar' fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü

Sosyal medyada Gizemli şehir 'Afyonkarahisar' başlığı ile paylaşılan fotoğraflar kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada Gizemli şehir 'Afyonkarahisar' başlığı ile paylaşılan fotoğraflar kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar arasında özellikle tarihi konakların bulunduğu eski Afyon sokakları büyük ilgi gördü. Tarihi Karahisar Kalesi'nin dron ile çekilen fotoğraflarının da çok beğenildiği paylaşımda, sosyal medya kullanıcıların fotoğrafları hem beğendikleri hem de kendi sayfalarında paylaşmaları dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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Karahisar, Afyon, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gizemli şehir 'Afyonkarahisar' fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika


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