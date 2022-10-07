GMİS taban delege seçimlerinin üçüncü günü - Son Dakika
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GMİS taban delege seçimlerinin üçüncü günü

07.10.2022 11:14
GMİS taban delege seçimlerinin üçüncü günü

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı Şubelerin taban delege seçimlerinde üçüncü gün olan Kozlu Şube ve Amasra Şube taban delege seçimleri yapıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı Şubelerin taban delege seçimlerinde üçüncü gün olan Kozlu Şube ve Amasra Şube taban delege seçimleri yapıldı.

GMİS Kozlu Şubesi Taban Delege Seçimlerinde ise Soner Susam ile Yener Arslanbuğa'nın listeleri yarıştı. Sonuçlar şöyle; Soner Susam'ın listesi 657 oy. Yener Arslanbuğa'nın listesi 911 oy. GMİS Amasra Şubesi Delege Seçimlerinde GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya ile Ümit Çınar'ın listeleri yarıştı. Sonuçlar şöyle; Ertan Kaya'nın listesi 218 oy. Ümit Çınar'ın listesi 241 Oy.

GMİS taban delege seçimleri 10 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan MTA-İŞ Şubesi delege seçimleri ile tamamlanacak. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Ertan Kaya, Amasra, Çınar, Maden, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GMİS taban delege seçimlerinin üçüncü günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: GMİS taban delege seçimlerinin üçüncü günü - Son Dakika
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