GMİS Kozlu Şubesi Taban Delege Seçimlerinde ise Soner Susam ile Yener Arslanbuğa'nın listeleri yarıştı. Sonuçlar şöyle; Soner Susam'ın listesi 657 oy. Yener Arslanbuğa'nın listesi 911 oy. GMİS Amasra Şubesi Delege Seçimlerinde GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya ile Ümit Çınar 'ın listeleri yarıştı. Sonuçlar şöyle; Ertan Kaya'nın listesi 218 oy. Ümit Çınar'ın listesi 241 Oy.

Kaynak: İHA

Ertan Kaya, Amasra, Çınar, Maden, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › GMİS taban delege seçimlerinin üçüncü günü - Son Dakika

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