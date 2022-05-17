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Göç İdaresi Daire Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ok, açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Göç İdaresi Daire Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ok, açıklamalarda bulundu

17.05.2022 15:22
Göç İdaresi Daire Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ok, açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanlığı Göç İdare Daire Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, Türkiye'de hali hazırda başta Suriyeliler olmak üzere 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunduğunu belirterek, "Bunların 1 milyon 422 bin 635'i ikamet izinli, 320 bin 458'inin uluslararası koruma çerçevesinde,...

İçişleri Bakanlığı Göç İdare Daire Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, Türkiye'de hali hazırda başta Suriyeliler olmak üzere 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunduğunu belirterek, "Bunların 1 milyon 422 bin 635'i ikamet izinli, 320 bin 458'inin uluslararası koruma çerçevesinde, 3 milyon 763 bin 211'i de geçici koruma çerçevesinde" dedi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdare Daire Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, Göç İdare Daire Başkanlığı binasında yabancılara yönelik yürütülen uyum çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türkiye'de hali hazırda başta Suriyeliler olmak üzere 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunduğunu belirterek, "Bunların 1 milyon 422 bin 635'inin ikamet izinli, 320 bin 458'inin uluslararası koruma çerçevesinde, 3 milyon 763 bin 211'inin de geçici koruma çerçevesinde" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşın ve yabancının göç konusunda doğru bilgiye erişmesini sağlayacak 'Kırlangıçlar' projesini başlatıyoruz"

Bugüne kadar yabancılar dahil 23 milyon 249 bin 558 kişiye uyum ve iletişim faaliyetleri çerçevesinde eriştiklerini belirten Gökçe Ok, "Sahada bin gönüllüyle sosyal uyumu gözlemleyen, vatandaşın ve yabancının göç konusunda doğru bilgiye erişmesini sağlayacak 'Kırlangıçlar' projesini başlatıyoruz. Yine Valilerimizin başkanlığında ilgili tüm kurumların (Üniversiteler, STK'lar ve belediyeler) katılımlarıyla sağlık, eğitim, istihdam toplumsal yaşam gibi tematik konularda analiz ve değerlendirme yapabilen 'İl ve İlçe Göç Koordinasyon Kurulu' toplantıları gerçekleştiriyoruz ve bu kurullarca vatandaşlarımızın hassasiyetlerini de gözeten 'Yerel Uyum Eylem Planlarını' hazırlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"SUYE çerçevesinde bugüne kadar 145 farklı uyruktan 502 bin 785 kişiye eğitim verilmiştir"

Türkiye'de bulunan yabancıların sosyal yaşama uyum sağlayabilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan 'Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim Programı'nın (SUYE) 1 milyon kişiyi hedeflediğini belirten Ok, "Suriyeliler başta olmak üzere ülkemizde yasal kalış hakkına sahip tüm yetişkin yabancıların ülkemizde bulundukları süre zarfında sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumlarının kolaylaştırılması amacı ile 'Türkiye'nin Kültürel Yapısı, Gelenek ve Görenekler, Genel Ahlak ve Toplumsal Yaşam Kuralları, Sosyal Yaşam Kuralları, Hak ve Yükümlülükler, Sosyal Hayata İlişkin Bilgilendirme, Eğitim ve Sağlık İmkanları, Hukuki Konular ve Geçim Kaynaklarına Erişim' konularında Halk Eğitim Merkezleri ve okullarda, esnek bir model ile Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim Programı başlatılmıştır. 2019 yılında başlatılan SUYE çerçevesinde bugüne kadar 145 farklı uyruktan 502 bin 785 kişiye eğitim verilmiştir. 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye ulaşılması hedeflenmektedir" diye konuştu.

"YİMER 157 aracılığı ile 639 ihbarda ise 14 bin 142 kişinin hayatı da kurtarılmıştır"

Yabancılar İletişim Merkezi'nin (YİMER) yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma gibi konularda sordukları tüm sorulara yanıt bulabilecekleri bir çağrı merkezi olduğunu söyleyen Göç İşleri Daire Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, "İnsan ticareti mağdurlarının tespitine ve göçmen kaçakçılığı mağduru yabancıların denizde kurtarılma operasyonlarına yönelik de ihbar ve yardım hattı olarak Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça, Almanca ve Peştuca dillerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vererek rehberlik-yönlendirme yapmaya ve hayat kurtarmaya devam etmektedir. Bugüne kadar YİMER 157'ye gelen çağrı sayısı 14 milyon 90 bin 657'dir. YİMER 157 aracılığı ile 639 ihbarda ise 14 bin 142 kişinin hayatı da kurtarılmıştır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Göç İdaresi Daire Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ok, açıklamalarda bulundu
Göç İdaresi Daire Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ok, açıklamalarda bulundu
Göç İdaresi Daire Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ok, açıklamalarda bulundu
Göç İdaresi Daire Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ok, açıklamalarda bulundu
Göç İdaresi Daire Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ok, açıklamalarda bulundu
Göç İdaresi Daire Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ok, açıklamalarda bulundu

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İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Gökçe, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Göç İdaresi Daire Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ok, açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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