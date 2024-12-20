Göç İdaresi ve TİHEK'ten Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Göç İdaresi ve TİHEK'ten Protokol İmzalandı

Göç İdaresi ve TİHEK\'ten Protokol İmzalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, insan hakları için iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı.

20.12.2024 10:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında iş birliği protokolü imzalandığını belirterek, "Bu protokolde insan temel hak ve özgürlüklerinin korunması, genişletilmesi ve geliştirilmesi ilkesinden hareket ediyoruz" dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı ile TİHEK arasında protokol imzalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, imzalanan protokole ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu protokolde insan temel hak ve özgürlüklerinin korunması, genişletilmesi ve geliştirilmesi ilkesinden hareket ediyoruz. Protokolün amacı göç ve insan hakları alanında eğitim faaliyetleri düzenlemek, duyarlılık ve farkındalık çalışmalarına yönelik projeleri hayata geçirmek. Söz konusu projeler için Göç İdaresi Başkanlığımız ve TİHEK ortak bir sorumluluk anlayışı içinde personel görevlendirecek, eğitim çalışmaları planlayacak, seminer, panel ve bilimsel araştırma gibi faaliyetler düzenleyecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Göç İdaresi ve TİHEK'ten Protokol İmzalandı - Son Dakika

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