Göç Kurulu, Vali Ali Çelik'in başkanlığında toplandı - Son Dakika
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Göç Kurulu, Vali Ali Çelik'in başkanlığında toplandı

01.03.2022 15:39
Göç Kurulu, Vali Ali Çelik'in başkanlığında toplandı

Kütahya İl Göç Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında yapıldı.

Kütahya İl Göç Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcısı Mustafa Güney ile kurul üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda; toplumsal uyumun sağlanmasına yönelik yapılan ve yapılması gereken uyum ve iletişim faaliyetleri ile kurum ve kuruluşların yabancılara yönelik faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantı, görüş ve önerilerinin paylaşmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

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Vural Kavuncu, Alim Işık, Kütahya, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Göç Kurulu, Vali Ali Çelik'in başkanlığında toplandı - Son Dakika


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