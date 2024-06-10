Yerel

(AYDIN) - Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bu yıl 21'incisi düzenlenen 'Göcek Gürsu, Pırnaz Yayla Göçü', kortej yürüyüşüyle başladı. Dalaman Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen yürüyüşte; bölgeye özgü yöresel kıyafetler giyen Yörüklere davul zurna eşlik etti.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bu yıl 21'incisi düzenlenen 'Göcek Gürsu, Pırnaz Yayla Göçü', Dalaman'da kortej yürüyüşüyle başladı. Bölgeye özgü yöresel kıyafetler giyen yörükler, davul zurna eşliğinde yürüdü. 'Batı Torosların en büyük yayla Yörük göçü' olarak bilinen yayla yürüyüşünün kortejine, yerli ve yabancı turistler de eşlik etti. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Yörük derneklerinin temsilcilerinin de yer aldığı temsili yayla göçüne katılım yoğun oldu.

Bu yıl Dalaman'da başlayan yürüyüş, sırasıyla Gökçeovacık-Karacaören-Kayacık-Çöğmen-Darıyeri-Karanfilli-Ağla Yaylası-Deyne Çayı Taşçılar-Gürsu-Pırnaz-Salabaa istikametinde devam edecek.

Düzenleme Komitesi Başkanı eski CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir şunları söyledi:

"Yörük kültürünün bir parçası olan ve göçü sembolize eden, Geleneksel 21. Göcek-Gürsu-Pırnaz Yayla Yürüyüşümüze coşkuyla başladık. Bin yıldır devam eden sahilden, yaylaya göçün geleneğini sürdüren Göcekliler, 2003 yılında ilk defa dostlar arasında gerçekleştirilen Göcek yayla yürüyüşüne başlamışlar. Her geçen sene artan katılımlarla bu etkinliğin geleneksel ve kitlesel bir etkinlik haline gelmesini sağlamışlar.

"Büyük bir demokrasi ve hoşgörü yolculuğu"

100 km'ye yaklaşan yürüyüşümüzde, zorlu parkurlar olsa da, doğanın farklı renklerini hayran hayran izleyerek, kokusunu içime çekerek, keyifle yürüdüm. Etkinlik yörüklerin öz kültürünün geleceğe yansıtılması bakımından çok önemli. Yürüyüşe Fethiye ilçesi Göceklilerin yanı sıra farklı illerden de katılımlar gerçekleşti. Yeni insanlar tanıdık, sohbet ettik, paylaştık. Bizler burada yüzyıllardır süren bir geleneğin temsilcileriyiz. Yörük göçü sadece bir göç sadece bir yürüyüş değildir. Orta Asya'dan Anadolu'ya büyük bir demokrasi ve hoşgörü yolculuğudur."