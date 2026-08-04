Göcek Tüneli İşletme Müdürü: Yangın söndürme araçlarından geçiş ücreti alınmadı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)

Göcek Tüneli İşletmesi, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale eden itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, belediye, emniyet ve jandarma ekiplerine ait resmi araçlardan tünel geçiş ücreti alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Göcek Tüneli İşletme Müdürü Mertcan Aydın yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm resmi araçların tünelden ücretsiz, kesintisiz ve hızlı şekilde geçtiğini belirtti.

Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada bahsi geçen arazözlerden, itfaiye araçlarından ve diğer farklı araçlardan alındığı iddia edilen ücretleri biz buradaki geçişlerde kesinlikle almadık. Almayız da zaten. Buradan gelen arazözleri gördüğünüz gibi sirenlerle geliyorlar zaten. Arkadaşlarımız siren seslerini duyduğunda bariyerleri hızlı bir şekilde açarak bu gişede ve diğer gişede hızlı bir şekilde ödeme almadan geçişlerini sağlıyorlar. Tabii biz sadece yangın olarak değil, yangın, sel, deprem ve herhangi bir doğal afet yani afet durumlarında biz buradan tüm kurum ve kuruluşların araçlarını ücretsiz ve hızlı bir şekilde buradan geçişini sağlıyoruz. Bu bizim gece görüntüsü, gece olduğu için çok büyük trafik yoğunluğu yok fakat gündüz zamanında burada yoğunluk olduğu zaman da örneğin öndeki sivil araçlar durduğunda biz bunları yine bariyeri açarak hızlı bir şekilde ön tarafa geçirerek gelen arazöz ve itfaiye ve diğer kamu ve kuruluş araçlarının geçişlerini hızlı ve ücretsiz bir şekilde sağlıyoruz."