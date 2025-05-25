Göcenoluk Köylüleri Yağmur Duası ve Sıla-i Rahim Etkinliği Düzenledi

Merkezi Eskişehir'de bulunan Göcenoluk Köylüleri Kültür Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kütahya'nın Göcenoluk Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte yağmur duası ve sıla-i rahim etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Göcenoluk Camii'nde imam hatiplerin okuduğu Mevlid-i Şerif ile başladı. Ardından köy okulunun bahçesinde toplanan kalabalık, hep birlikte yağmur duası yaptı. Toplumsal bağların güçlendirilmesi açısından önemli bir gelenek olan sıla-i rahimin önemine dikkat çeken emekli müftü İsmail Hakkı Dere, katılımcılara tavsiyelerde bulunarak, akrabalık bağlarının korunmasının toplumun temel dinamiklerinden biri olduğunu vurguladı.

Göcenoluk Köylüleri Kültür Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenol Çam, etkinliğe her yıl artan katılımın kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Köyümüz Kütahya'ya 41, Eskişehir'e ise 100 kilometre uzaklıkta. Bu yıl sıla-i rahim etkinliğimizin 12'ncisini gerçekleştirdik. Bu ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Göcenoluk Mahallesi Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz da, yoğun katılımdan dolayı tüm Göcenoluklulara teşekkür etti.

Etkinlik, okul bahçesinde katılımcılara ikram edilen toplu yemekle sona erdi. Programa Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Özcan Yıldız, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden ve Seyitgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Çakır da katıldı. - KÜTAHYA