Göcenoluk'ta Yağmur ve Şükür Duası Etkinliği

Merkezi Eskişehir'de faaliyet gösteren Göcenoluk Köylüleri Kültür Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Göcenoluk Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen 'şükür duası, yağmur duası ve sıla-i rahim' etkinliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kütahya ve Eskişehir'de yaşayanlar ile köy halkını bir araya getiren etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Düzenlenen program, Göcenoluk Camii'nde imam hatipler tarafından okunan Mevlid-i Şerif ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından vatandaşlar manevi atmosfer içerisinde bir araya geldi. Çevre köylerden gelen çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, yıllardır sürdürülen geleneklerin yaşatılması ve genç nesillere aktarılması hedeflendi.

Programın devamında köy okulunun bahçesinde toplanan vatandaşlar, kuraklık yaşanmaması, bereketli bir yıl geçirilmesi ve birlik beraberliğin daim olması için hep birlikte şükür ve yağmur duası yaptı. Eller semaya açılırken edilen dualara vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti.

Etkinlik hakkında konuşan Göcenoluk Köylüleri Kültür Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenol Çam, organizasyonun her yıl daha geniş katılımla gerçekleştirildiğini belirtti. Çam, "Köyümüz Kütahya'ya 41 kilometre, Eskişehir'e ise yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Şehirde yaşayan hemşehrilerimizle köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızı bir araya getirmek amacıyla düzenlediğimiz sıla-i rahim etkinliğimizin bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştirdik. Katılımın her geçen yıl artması bizleri son derece memnun ediyor. İnsanlarımızın köylerine olan bağlılığını görmek bizlere güç veriyor" dedi.

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde vatandaşlara toplu yemek ikramında bulunuldu. Uzun sohbetlerin yapıldığı programda eski dostluklar tazelenirken, akranlar arasında keyifli vakitler geçirildi.

Programın son bölümünde ise mezarlık ziyaret edildi. Vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabirleri başında dualar ederek geçmişlerini andı.

Manevi duyguların ön plana çıktığı etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi. - KÜTAHYA