GÖKBEY'in Test Pilotu Arif Ateş: Helikopter uçaktan çok farklı, size çok daha fazla keyif verir - Son Dakika
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Yerel

GÖKBEY'in Test Pilotu Arif Ateş: Helikopter uçaktan çok farklı, size çok daha fazla keyif verir

GÖKBEY\'in Test Pilotu Arif Ateş: Helikopter uçaktan çok farklı, size çok daha fazla keyif verir

Türkiye'nin pek çok alanda helikopter ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilen GÖKBEY'in test pilotu Arif Ateş, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla helikopter pilotluğunun detaylarını anlattı. Ateş, helikopterle uçmanın uçağa göre daha keyif verdiğini belirtti. GÖKBEY'in ilk uçuşunu gerçekleştiren Ateş, tasarıma uygun şekilde oldukça iyi bir platform olduğunu gördüklerini ifade etti. Yakın zamanda teslimatlara başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

26.04.2024 10:06
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GÖKBEY'in Test Pilotu Arif Ateş, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla konuştu. Ateş, "Helikopter uçaktan çok farklı, size çok daha fazla keyif verir" dedi.

Türkiye'nin pek çok alanda helikopter ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilen GÖKBEY'in test pilotu Arif Ateş, 26 Nisan Dünya Pilotlar günü kapsamında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Helikopter pilotluğunun detaylarını aktaran Bayram, helikopterle uçmanın uçağa göre daha keyif verdiğini söyledi.

"Tasarıma uygun şekilde oldukça iyi bir platform olduğunu gördük"

TUSAŞ'da Döner Kanat Uçuş Test ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan test pilot Arif Ateş, GÖKBEY'in ilk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştirdiğini belirterek, "Bütün dünyada hava araçlarının ilk uçuşları çok önemlidir, çok kritiktir. Çünkü tasarlanan ve üretilen hava aracının gerçek çevresel koşullarda tasarlandırıldığı ve üretildiği gibi uçuyor mu, uçabiliyor mu, uçamıyor mu? Bunun testini gerçekleştiriyoruz. Oldukça heyecan vericiydi ve çok başarılı, son derece beklendiği gibi tasarıma uygun şekilde oldukça iyi bir platform olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

"Yakın zamanda teslimatlara başlayacağız"

İlk uçuşun öncesinde simülatör üzerinde testler gerçekleştirildiğini belirten GÖKBEY'in Test Pilotu Arif Ateş, "Çok çeşitli bölgelerde 4 tane helikopterimizle; Adana, Erzurum en Kocaeli'nde ve TUSAŞ'ta burada olmak üzere testler gerçekleştirdik. En kritik testleri tamamladık. Şu ana kadar bin saatin üzerine bir uçuş gerçekleştirdik. Yakın zamanda da kısmetse ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığımız olmak üzere teslimatlara başlayacağız" diye konuştu.

"Benim hayalim helikopter pilotu olmaktı"

Helikopter pilotluğuna nasıl başladığını anlatan GÖKBEY test pilotu Arif Ateş, "Benim hayalim helikopter pilotu olmaktı. Gerçi pilot ve hava aracı denince uçak akla geliyor ama ben 1991 yılında Kara Harp okulundan mezun olduktan sonra Kara Havacılık okulunda ilk sınıf okuluna başladığımda normalde kura ile yapılan uçak ve helikopter ayrımı o dönem isteğe göre yapılmıştı ve ben de helikopteri tercih etmiştim. Bu isteğim ve bu arzum doğrultusunda olacak ki kursu da birinci bitirmiştim. Dolayısıyla helikopteri olan sevgim beni bu noktalara getirdi" açıklamasında bulundu

"Helikopter uçaktan çok farklı, size çok daha fazla keyif verir"

Ateş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla helikopter uçaktan çok farklı, size çok daha fazla keyif verir. Alçak uçarsınız, arazinin yükseltilerine uyarak uçarsınız. Kendince farklı teknikleri vardır. Uzun yıllar silahlı kuvvetlerde de görev yapmış olmamdan dolayı hem genel maksat helikopterlerimiz hem de taarruz helikopterimiz halen de silahlı kuvvetlerimizin en önemli unsurlarıdır. Uçaklar nispeten çok daha yüksek irtifalarda uçarlar. Uçakların öncelikli görevi düşman uçaklarına, tehditlerine karşı veya uzak diğer sınır dışı daha uzak hedeflere angajman olurlarken helikopter çok daha yer birliklerinin yakınında onlara destek sağlamak maksadıyla kullanılır. Dolayısıyla bizler çok daha kara unsurlarımızla birlikte operasyon yaptığımız için onlarla birlikte daha iş birliği çerçevesinde görevlerimizi icra ediyoruz."

"Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyorum"

Tüm pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlayan Arif Ateş, "26 Nisan Dünya Pilotlar Günü bu çerçevede öncelikle Silahlı Kuvvetlerde vatan görevlerini icra eden pilotlarımız, hem helikopter hem uçak pilotlarımız aynı zamanda sivil camiada uçan, gerek özel uçan pilotlarımız ya da ticari olarak Airline'da, ulaştırmada, kargoda bir çok alanda havada görev yapan tüm pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GÖKBEY'in Test Pilotu Arif Ateş: Helikopter uçaktan çok farklı, size çok daha fazla keyif verir - Son Dakika

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