Gökçeada'da İhtiyaçlar Masaya Yatırıldı - Son Dakika
Gökçeada'da İhtiyaçlar Masaya Yatırıldı

Gökçeada\'da İhtiyaçlar Masaya Yatırıldı
Kaymakam Acar, muhtarlarla bir araya gelerek Gökçeada'nın sorunlarını ve çözümlerini ele aldı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar ve ilçede görev yapan muhtarlar bir araya gelerek merkez mahalleler ve köylerin mevcut ihtiyaçları, öncelikli sorunları ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, ilçede görev yapan muhtarlarla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Toplantıda, merkez mahalleler ve köylerin mevcut ihtiyaçları, öncelikli sorunları ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda muhtarların talep ve önerilerini tek tek dinleyen Kaymakam Acar, yerel yönetim anlayışında istişare ve ortak aklın önemine dikkat çekti. İlçenin her bir noktasına eşit ve etkin hizmet ulaştırma hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Acar, kamu hizmetlerinde koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar yaptığı değerlendirmede "Gökçeada'mızın her bir mahallesinde ve köyünde ihtiyaçları gidermek, adamızı daha müreffeh ve yaşanabilir bir hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ortak akıl, istişare ve güçlü bir vizyonla adamızı geleceğe taşıyacağız. Önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz yatırımlar ve projelerle Gökçeada'yı turizm potansiyeli açısından daha üst seviyelere çıkarırken, altyapı ve üstyapı eksikliklerini de gidererek Ege'nin parlayan yıldızı haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm odaklı değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gökçeada'da İhtiyaçlar Masaya Yatırıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gökçeada'da İhtiyaçlar Masaya Yatırıldı - Son Dakika
