Gökçeada\'da SYDV Mütevelli Heyeti toplandı, yardım talepleri karara bağlandı

Gökçeada'da SYDV Mütevelli Heyeti toplandı, yardım talepleri karara bağlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığındaki SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda yardım talepleri karara bağlandı. Acar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin etkin ulaştırılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ın başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.
SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısında Gökçeada ilçesinde yürütülen sosyal yardım ve dayanışma faaliyetleri değerlendirilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım talepleri ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Kaymakam Osman Acar, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya ve sosyal desteklerin vatandaşların etkin bir şekilde ulaştırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
Kaynak: İHA
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