Gökçeada Kaymakamı Acar, TCSG-91 botunda Sahil Güvenlik personeline teşekkür etti

Gökçeada Kaymakamı Acar, TCSG-91 botunda Sahil Güvenlik personeline teşekkür ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, 19 Eylül Gaziler Günü'nde halka açılan TCSG-91 Sahil Güvenlik Botu'nu Kuzu Limanı'nda ziyaret etti. Acar, botun görev ve teknik imkanlarını inceledi, personele teşekkür etti ve gazileri andı.
Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Gökçeada Kuzu Limanı'nda halkın ziyaretine açılan 'TCSG-91' Sahil Güvenlik Botu'nu ziyaret etti.
Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, gemi personeli tarafından karşılandı. Kaymakam Acar, Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-91'in görev ve faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Botun görev alanlarını ve teknik imkanlarını yerinde inceledi.
Ziyaret sırasında Sahil Güvenlik personeliyle de bir araya gelen Kaymakam Acar, mavi vatanın güvenliği, denizlerde huzur ve emniyetin sağlanması için gece gündüz görev yapan Sahil Güvenlik personeline teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.
Kaymakam Osman Acar, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ederek, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.
Ziyaret, günün anısına gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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