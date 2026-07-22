Gökçeada\'nın Stratejik Önemi Vurgulandı

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Kaymakam Osman Acar'ın bir araya geldiği buluşmada Gökçeada'nın stratejik önemi, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve ilçede yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Gökçeada'nın stratejik önemi, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyon ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Osman Acar, nazik ziyaretlerinden dolayı Tuğamiral Mustafa Biçen'e teşekkür ederek, Gökçeada'nın huzur ve güvenliği ile vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi adına kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. - ÇANAKKALE