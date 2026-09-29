Gökçeada'ya yarın bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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Gökçeada'ya yarın bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

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Gökçeada\'ya yarın bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
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Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İptal kararı, Kabatepe-Gökçeada hattındaki belirli saatlerdeki seferleri kapsıyor.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "30.09.2026 Çarşamba (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında; Kabatepe'den saat 07.00/ 10.00/ 13.00/ 19.00/ 21.00, Gökçeada'dan saat 07.00/ 13.00/ 16.00/ 19.00/ 21.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA
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