Yenilenen Gökçedere Merkez Camii ibadete açıldı

Bayburt'un Gökçedere beldesindeki Merkez Camii'nde yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı. Camii, yeniden ibadete açıldı.
Hayırseverlerin katkıları ve belediyenin iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında camiye alttan ısıtma sistemi yapıldı. Elektrik tesisatı baştan sona yenilenen caminin eskiyen halıları da değiştirildi. Çalışmalar çerçevesinde modern ses sistemi de kuruldu.
Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Gökçedere Merkez Camii yeniden cemaatin hizmetine sunuldu. Çalışmalara katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür edildi. - BAYBURT
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