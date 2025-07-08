AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'ye 'Rüşvet için CHP' yazılı baklava tepsisiyle geldi.
AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek, TBMM'ye 'Rüşvet için CHP' yazılı baklava tepsisiyle geldi. Gökçek, sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına da şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler kusura bakmayın, bu baklavanın içinde Euro yok. Ama yine de afiyetle yiyebilirsiniz." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Gökçek'ten CHP'ye Baklava Göndermesi - Son Dakika
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