Gökçek'ten CHP'ye Baklava Göndermesi

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'ye 'Rüşvet için CHP' yazılı baklava tepsisiyle geldi.

AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek, TBMM'ye 'Rüşvet için CHP' yazılı baklava tepsisiyle geldi. Gökçek, sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına da şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler kusura bakmayın, bu baklavanın içinde Euro yok. Ama yine de afiyetle yiyebilirsiniz." - ANKARA