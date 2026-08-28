Gökçen Doğan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Oldu - Son Dakika
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Gökçen Doğan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Oldu

Gökçen Doğan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Oldu
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Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan, rütbesini terfi ederek 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan, 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. İlçedeki görev süresinin ardından ilk olarak Yatağan Kaymakamı Turgay İLHAN'ı makamında ziyaret eden Gökçen Doğan, Kaymakam İlhan ile bir süre görüşerek görev sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar ve ilçedeki güvenlik hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette Kaymakam Turgay İLHAN, Doğan'a yeni rütbesi ve görevinde başarılar diledi.

Gökçen Doğan daha sonra Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından makamda Doğan'a çiçek ve plaket takdim edildi. Duygusal anların yaşandığı veda buluşmasında personel, görev süresi boyunca ilçede yürüttüğü çalışmalar ve teşkilata katkılarından dolayı Doğan'a teşekkür etti.

Yatağan'da görev yaptığı süre boyunca özellikle kamu güvenliğinin sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmalarda görev alan Gökçen Doğan, yeni rütbesiyle birlikte Emniyet teşkilatındaki kariyerine devam edecek.

Kaynak: İHA

Yatağan, Gökçen, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gökçen Doğan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Oldu - Son Dakika

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