Gökçeören bir ilke imza attı: "Dünyanın Merkezi Gökçeören Kültür Festivali" yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Gökçeören bir ilke imza attı: "Dünyanın Merkezi Gökçeören Kültür Festivali" yoğun ilgi gördü

Gökçeören bir ilke imza attı: "Dünyanın Merkezi Gökçeören Kültür Festivali" yoğun ilgi gördü
29.06.2026 01:16  Güncelleme: 01:18
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Manisa'nın Kula ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen 'Dünyanın Merkezi Gökçeören Kültür Festivali', halk oyunları ve Sümer Ezgü konseriyle binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen "Dünyanın Merkezi Gökçeören (Menye) Kültür Festivali", binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Halk oyunları gösterileri ve sevilen sanatçı Sümer Ezgü'nün konseriyle renklenen festival, mahallede unutulmaz anlara sahne oldu.

Festival, mehter takımı eşliğinde Gökçeören Çarşı Meydanı'ndan konser alanına kadar gerçekleştirilen coşkulu kortej yürüyüşüyle başladı. Kortejin ardından Gökçeörenli öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sahnelenirken, Kula 4 Eylül Yaren Ekibi'nin gösterileri de izleyicilerden büyük alkış aldı. Gecenin finalinde sahneye çıkan sevilen sanatçı Sümer Ezgü, "Çökertme" türküsüyle başladığı konserinde seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle festivale katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

İlk kez düzenlenmesine rağmen yoğun katılımla gerçekleştirilen "Dünyanın Merkezi Gökçeören (Menye) Kültür Festivali", kültürel mirasın yaşatılması, mahalle kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi adına önemli bir organizasyon olarak hafızalarda yer aldı. Festival, Kula Gökçeörenliler ve Sevenler Derneği ile Gökçeören Mahalle Muhtarlığı iş birliğinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlendi. Kula Gökçeörenliler ve Sevenler Derneği Başkanı Halil Çakıcı, yaptığı konuşmada festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, bu organizasyonun geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Düzenlenen festival programına Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire başkanı Ural Sevener, Zabıta Dairesi Başkanı Bilgehan Hasturan, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Ziya Çiçek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörü Adem Yardımcı, Kula Gökçeörenliler ve Sevenler Derneği Başkanı Halil Çakıcı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruşların temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gökçeören bir ilke imza attı: 'Dünyanın Merkezi Gökçeören Kültür Festivali' yoğun ilgi gördü - Son Dakika

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