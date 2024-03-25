Gökhan Dinçer: Can dostlarımız da sahipsiz kalmayacak - Son Dakika
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Yerel

Gökhan Dinçer: Can dostlarımız da sahipsiz kalmayacak

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, sokak hayvanları meselesinin çözümü için çalışacaklarını söyledi. Dinçer, hayvanseverlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu ve gönüllülere alanlar vereceklerini açıkladı.

25.03.2024 16:35  Güncelleme: 16:49
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Gökhan Dinçer: "Can dostlarımız da sahipsiz kalmayacak"

BURSA - Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olan sokak hayvanları meselesinin çözümü için çalışacaklarını söyledi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, ilçedeki her sorunla yakından ilgileneceklerinin sözünü verdi. Mudanya'da sokak sokak, cadde cadde geldiklerini ve sürekli vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyen Dinçer, dün de yazar, şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik'le bir araya gelerek Sevgi Barınağı'nı gezdi. Hayvanseverlerin de yer aldığı ziyarette Gökhan Dinçer, ülkenin önemli gündem maddelerinden birisi olan konuyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

"Hayvanseverlerin patikartı olacak"

Sokak hayvanları meselesinin Tüm Türkiye'nin önemli konularından birisi olduğunu ifade eden Dinçer, "İlçemizde yaşanan her sorunun farkındayız ve çözümlerimiz de hazır. Bunlardan bir tanesi de sokak hayvanları. Bu tabii ki sadece Mudanya'nın değil, Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi. Ancak, sokak hayvanları meselesi tarafları olan bir konu. Herkes sokak hayvanlarıyla aynı iletişimi kuramıyor. Burada gönüllülerimizden destek alacağız. Bu konuyla ilgili olarak patikart uygulamamızı oluşturacağız. Gönüllülerimiz konuyla ilgili eğitim alacaklar ve bunun sonucunda patikart isimli kartımızı vereceğiz kendilerine. Sokak hayvanlarıyla ilgili gönüllülere alanlar vereceğiz. Bizler de kuracağımız rehabilitasyon merkezinde gönüllülerimizle birlikte bir yol haritası çizmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gökhan Dinçer: Can dostlarımız da sahipsiz kalmayacak - Son Dakika

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