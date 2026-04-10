Gökhan Günaydın'dan Zonguldak'ta Seçim ve Ekonomi Değerlendirmesi
Gökhan Günaydın'dan Zonguldak'ta Seçim ve Ekonomi Değerlendirmesi

10.04.2026 22:44
Gökhan Günaydın, Zonguldak'taki basın toplantısında seçim süreci ve ekonomik sorunlara dikkat çekti.

(ZONGULDAK) - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Zonguldak'ta, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında İl Genel Meclisi seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günaydın, "İl Genel Meclisi seçim sürecine ilişkin olarak şunu ifade ediyorum: Oy sayım ve değerlendirme aşamalarında ciddi ve tartışmalı uygulamalar yapılmıştır. Bazı oy pusulalarının şekilsel gerekçelerle geçersiz sayıldığını görüyoruz ve bu durum seçmen iradesini zedelemektedir. Bu tür uygulamalar seçim sistemine olan güveni zayıflatmaktadır ve sürecin mutlaka yeniden, daha şeffaf bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Zonguldak'ta partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve parti yöneticileri de katıldı. Günaydın, hem kentin ekonomik yapısına hem de ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, açıklamalarında özellikle madencilik sektörü, işsizlik ve yerel ekonomi başlıklarına dikkat çekti.

Günaydın, "-320 kotuna kadar inerek üretim alanlarında çalışma koşullarını yerinde gözlemledik, müessese müdürü ve teknik ekiplerle detaylı değerlendirmeler yaptık" diyerek sahadaki durumun doğrudan incelendiğini aktardı ve madencilik faaliyetlerinin mevcut yapısına ilişkin kapsamlı bilgi aldıklarını vurguladı. Zonguldak ekonomisinin iki temel dayanak üzerine kurulu olduğunu dile getiren Günaydın, bunlardan birincisinin madencilik ve emek gücü, ikincisinin ise esnaf ve ticaret ağı olduğunu belirtti. Günaydın, madencilikte istihdamın yarı yarıya azaldığını, geçmişte 14 binin üzerinde olan işçi sayısının bugün yaklaşık 7 bin seviyelerine gerilediğini söyleyerek bu durumun yalnızca sektörel değil aynı zamanda sosyal bir dönüşüm anlamı taşıdığını kaydetti.

Emekli gelirleri ve yaşam maliyetleri arasındaki farkın giderek açıldığına dikkat çeken Günaydın, şunları söyledi:

"Yaklaşık 30 milyon kişinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini öne sürüyorum. Ortalama emekli maaşları da bu sınırın altında kalıyor. Emeklilerimizin büyük bölümü temel ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi güçlük çekiyor ve bu tablo sosyal devlet anlayışıyla kesinlikle bağdaşmıyor. Bu ekonomik yapı, gelir dağılımı açısından çok ciddi sorunlar içeriyor ve bu nedenle bu tabloya acil çözüm üretilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Zonguldak özelinde yaşanan ekonomik daralmaya da dikkat çekiyorum. Kentte önemli bir alışveriş merkezinin kapanmış olması, ticari hayatın giderek daraldığını ve yerel ekonominin zayıfladığını açık şekilde gösteriyor. Bunu sadece bir işletmenin kapanması olarak değerlendiremeyiz; bu, kent ekonomisinin genel gidişatına dair çok önemli bir göstergedir. Zonguldak'ın ekonomik canlılığını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu da özellikle vurguluyorum. İl Genel Meclisi seçim sürecine ilişkin olarak da şunu ifade ediyorum, oy sayım ve değerlendirme aşamalarında ciddi tartışmalı uygulamalar yapılmıştır. Bazı oy pusulalarının şekilsel gerekçelerle geçersiz sayıldığını görüyoruz ve bu durum seçmen iradesini zedelemektedir. Bu tür uygulamalar seçim sistemine olan güveni zayıflatmaktadır ve sürecin mutlaka yeniden, daha şeffaf bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum."

Zonguldak Valisi'ne de çağrıda bulunan Günaydın, seçim sürecine ilişkin net ve açık bir tutum alınmasının önemine dikkat çekerek, kamu otoritesinin bu süreçte daha belirleyici olması gerektiğini söyledi ve bu konuda gecikmeden adım atılmasının beklendiğini vurguladı. Partiden seçilen bazı isimlerin istifalarına da değinen Günaydın, seçmen iradesinin korunması gerektiğini belirterek, seçilen kişilerin sorumluluğunun partisel değil doğrudan halk iradesine karşı olduğunu ifade etti. Bu nedenle istifa süreçlerinin temsil açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Günaydın, demokratik temsilde sürekliliğin önemine işaret etti.

Kaynak: ANKA

Gökhan Günaydın, Yerel Haberler, Zonguldak, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
