Gökhan Günaydın: Türkiye Büyük Sorunlarla Karşı Karşıya

Yerel

ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Türkiye çok büyük sorunlarla karşı karşıya. Ekonomik sorunlar, iç politika sorunları, barış sorunu, adalet sorunu. Bütün bunları sistematik bir şekilde programa bağlamak vatandaşın güvenini bir kere daha teyit ederek iktidara gelmek. iktidara geldikten sonra da bu programı bir hükümet programı şeklinde uygulama arzusundayız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Trabzon'da düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Gökhan Günaydın, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi 8 ay evvel 1. Parti oldu yerel seçimlerde. 8 aydır da bu konumu sürdürüyor. Ancak önümüzde bir cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi var hemen arkasından bir yerel seçim süreci başlayacak. Türkiye çok büyük sorunlarla karşı karşıya ekonomik sorunlar, iç politika sorunları, barış sorunları, adalet sorunları bütün bunları sistematik bir şekilde programa bağlamak vatandaşın güvenini bir kere daha teyit ederek iktidara gelmek, iktidara geldikten sonra da bu programı bir hükümet programı şeklinde uygulama arzusundayız. Sadece yukarıdan yazılan bir program değil tabandan tavana doğru birlikte yazılan bir programın peşindeyiz. Türkiye'nin 81 ilinde bu danışma kurulları toplanıyor, bugün Trabzon'dayız ve bu programın Türkiye'ye ve partimize yararlı olmasını diliyorum."

Trabzon'daki toplantı hakkında da konuşan Günaydın, "hiç şüphesiz ki burada kültürüyle, birikimiyle, müktesebatıyla Trabzon'daki arkadaşlarımız program yazımına her anlamda büyük katkı sunacaklardır" dedi.