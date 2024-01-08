 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gökkuşağı Pazaryeri'nde Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Gökkuşağı Pazaryeri'nde Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından oluşan gökkuşağı, kentin birçok noktasından görüldü. Bugün sabah saatlerindeki sağanak geçişlerinin ardından güneşin çıkmasıyla birlikte Pazaryeri semalarında gökkuşağı oluştu ve Günyurdu Köyü üzerindeki görüntüler, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Gökkuşağı Pazaryeri\'nde Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
08.01.2024 - 23:07,
Abone Ol

Gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından oluşan gökkuşağı kentin birçok noktasından görüldü.

Bilecik ve bazı ilçelerinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, gün boyunca aralıklı olarak etkisini sürdürdü. Bugün sabah saatlerindeki sağanak geçişlerinin ardından güneşin çıkmasıyla birlikte Pazaryeri semalarında gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Günyurdu Köyü üzerinde oluşan gökkuşağı ilçenin birçok noktasından görüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik, Hava Durumu, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gökkuşağı Pazaryeri'nde Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 00:01:36. #1.13#
SON DAKİKA: Gökkuşağı Pazaryeri'nde Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement