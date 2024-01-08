Gökkuşağı Pazaryeri\'nde Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından oluşan gökkuşağı kentin birçok noktasından görüldü.

Bilecik ve bazı ilçelerinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, gün boyunca aralıklı olarak etkisini sürdürdü. Bugün sabah saatlerindeki sağanak geçişlerinin ardından güneşin çıkmasıyla birlikte Pazaryeri semalarında gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Günyurdu Köyü üzerinde oluşan gökkuşağı ilçenin birçok noktasından görüldü.