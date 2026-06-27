Marmaris'te Yat Limanı Projesi'ne Çed Olumlu Kararı İkinci Kez İptal Edildi - Son Dakika
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Marmaris'te Yat Limanı Projesi'ne Çed Olumlu Kararı İkinci Kez İptal Edildi

27.06.2026 12:31  Güncelleme: 12:56
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Muğla 4. İdare Mahkemesi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde planlanan yat limanı kapasite artışı projesi için verilen ÇED Olumlu Kararı'nı ikinci kez iptal etti. Mahkeme, çevresel etkilerin yeterince değerlendirilmediğine ve ekolojik risklerin arttığına hükmetti.

(MUĞLA) - Muğla 4. İdare Mahkemesi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde planlanan yat limanı kapasite artışı projesi için verilen ÇED Olumlu Kararı'nı ikinci kez iptal etti. Kararda, çevresel etkilerin yeterince değerlendirilemediği ve ekolojik risklerin arttığı vurgulandı.

MUÇEV Turizm Ticaret AŞ tarafından hazırlanan proje kapsamında mevcut yat limanına 187 yat bağlama kapasitesi eklenmesi planlanıyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu Kararı, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yargıya taşındı.

Daha önce aynı projeye ilişkin verilen ÇED olumlu kararı da Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, yeniden yürütülen ÇED sürecinin ardından 11 Haziran 2025 tarihinde ikinci kez olumlu karar verilmişti.

Muğla 4. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, hazırlanan bilirkişi raporuyla kapasite artışı projesinin çevre mevzuatı, bilimsel kriterler ve kamu yararı açısından uygun olmadığı tespit edildi. Mahkeme, mevcut çevresel kirlilik unsurlarının yeterince kontrol altına alınmadığı, kapasite artışıyla birlikte çevresel yükün artacağı ve deniz ekosistemi ile su ürünleri üzerinde olumsuz etkiler oluşacağı gerekçesiyle ÇED Olumlu Kararı'nın iptaline hükmetti.

Kararın ardından değerlendirmede bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gökova Körfezi'nin korunması gereken en önemli doğal alanlardan biri olduğunu belirtti.

Aras, çevreyi ve kıyı ekosistemini tehdit eden projelere karşı bilimsel veriler ve hukuki süreçler çerçevesinde mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, mahkeme kararının çevrenin korunması açısından önemli bir hukuki sonuç olduğunu söyledi.

Mahkeme kararıyla birlikte, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde planlanan yat limanı kapasite artışı projesine ilişkin ÇED Olumlu Kararı ikinci kez yargıdan dönmüş oldu.

Kaynak: ANKA

Çevresel Etki Değerlendirme, 3. Sayfa, Marmaris, Gökova, Muğla, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te Yat Limanı Projesi'ne Çed Olumlu Kararı İkinci Kez İptal Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te Yat Limanı Projesi'ne Çed Olumlu Kararı İkinci Kez İptal Edildi - Son Dakika
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