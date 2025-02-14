Gökova Orman Parkı'nda Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
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Yerel

Gökova Orman Parkı'nda Yeni Düzenlemeler

Gökova Konaklamalı Orman Parkı'nda güvenli tatil için altyapı ve üstyapıda güncellemeler yapılıyor.

14.02.2025 20:42
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Gökova Konaklamalı Orman Parkı'nda 'Güvenli ve düzenli tatil yeri' düzenlemesi

MUĞLA - Türkiye'nin ilk konaklamalı orman parklarından birisi olan ve 1970'li yıllarda keşfedilen Ula'nın 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesindeki Gökova Konaklamalı Orman Parkı'nda daha güvenli tatil için alt ve üst yapıda düzenleme yapılıyor. Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nın desteği ile Muğla Vakfı tarafından yürütülen çalışmanın yeni sezona yetiştirilmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Alt ve üst yapı yenileniyor

Orman parkında alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında karavanlar için belirlenen alanlara çim parke döşemesi yapılarak aralarına çim ekilirken, küçük ve büyük çadırlar için belirlenen alanlarda ekiplerin çalışması devam ediyor. Muğla Vakfı tarafından işletilen orman parkında alt yapı tamamen yenilenirken, üst yapıda özellikle çadırlar için kontrollü elektrik kullanım sistemi getiriliyor. Ayrıca karavan alanı olarak ayrılan alanda her karavan için pis ve temiz su gideri ile elektrik prizi yapılıyor. Her karavanın kullanacağı alanın sınırı belirlenerek karavanın duracağı kısma çim parke yapılıyor.

Düzenleme yapılan alanda ilave yapı ya da betonlaşmış alan bulunmuyor

Gökova Konaklamalı Orman Parkı Gelişim Planına göre günübirlik alanlarda karavan, küçük çadır, büyük çadır yerleri tamamen ayrılmış durumda. Karavanları birbirinden ayırmak için ara bölmelere yeşil alan ve bitki dikilecek. Karavan alanı, büyük çadır, küçük çadır bölümleri bordür taşlar ile ayrılıyor.

Çadır ve çekme karavanla gelecek misafirlerin araçları için park alanı yapılıyor

Gökova Konaklamalı Orman Parkı alanında geçtiğimiz yıllarda kurulan çadırların yanına tatilciler araçlarını da park ediyordu. Yeni düzenleme ile çadır kuracak vatandaşlar araçlarını yeri belirlenen ve önümüzdeki günlerde düzenlemesi yapılacak olan araç park yerine park edecek. Araç park alanı ile kamp içinde araç kirliliğinin de önüne geçilmesi bekleniyor.

Yaz döneminde günlük 7-8 bin kişiye hizmet veriyor

Türkiye'nin en önde gelen günübirlik tatil beldelerinde birisi olan Ula'nın Akyaka Mahallesinde bulunan Gökova Konaklamalı Orman Parkı, hem Akyaka sahiline, hem de mavi yolculuğun en önemli noktalarından Gökova Körfezine hakim tepede yer alıyor. Sık çam ormanları arasında yer alması, Gökova Körfezi manzarası nedeniyle kamp alanında bulunan bungalov evler sezon öncesi tamamen yeniden elden geçirilerek sezona hazırlanıyor. Kamp alanı yaz sezonu boyunca yüzde 100 doluluğa ulaşırken, bungalov evlerin yanında küçük ve büyük çadır ile karavan turizmcilerinin de gözdesi durumunda ve günlük 7-8 bin kişiye hizmet veriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gökova Orman Parkı'nda Yeni Düzenlemeler - Son Dakika

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