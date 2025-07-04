Göksun\'da Afet Konutları Tamamlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımına başlanan ve yakın tarihte teslim edilmesi planlanan Göksun ilçesindeki köy konutlarında sona gelindi.

Göksun ilçesi Korkmaz Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan köy tipi afet konutlarında sona gelindi. Yaklaşık 85 konutun inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 90'ı aşarken, evlerin büyük bölümü tamamlandı. Yapılan köy evlerinin betonarme sistemle tek katlı olarak inşa edildiği, her evin kendine ait bahçesi ve avlusu bulunduğu belirtildi.

Yeni yapılan evini gezen Hatice Ünsal, "Allah devletimizden razı olsun. Evimizi gördük, çok güzel olmuş. Allah bir daha yaşatmasın, biz yeniden ayağa kalkıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ