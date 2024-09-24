Göktepe Festivali\'nde Yöresel Lezzetler Sergilendi

Yerel

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi, geleneksel hale gelen Göktepe Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, bölge halkının el emeğiyle ürettiği doğal ürünlere ev sahipliği yaptı. Festivalde mahalle sakinleri, yılların birikimiyle ürettikleri çeşitli yerel ürünleri sergileyerek ziyaretçilere sunma fırsatı buldu.

Festivalde sergilenen ürünler arasında kuru incir, biber çentmesi, zeytinyağı, zeytin, gözleme, nar ekşisi ve toz biber gibi geleneksel tatlar dikkat çekti. Bölge halkının geçim kaynağı olan zeytinliklerden elde edilen ürünler başta olmak üzere, Göktepe'nin yerel lezzetleri, festivalde büyük ilgi gördü.

Ziyaretçiler, Göktepe Mahallesi'nin kendine özgü doğal ve organik ürünleriyle buluşurken, aynı zamanda mahalle halkının el emeği göz nuru ürünlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Göktepe Mahallesi'nin kültürel mirasını yaşatan bu festival, hem bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulundu hem de yöresel üretimi destekleyen bir platform sundu. Festival boyunca sergilenen ürünler, ziyaretçilere Göktepe'nin doğallığını ve zengin kültürel dokusunu bir kez daha hatırlattı. - MUĞLA