Gölbaşı Amfi Tiyatrosu\'nda Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri ilçe merkezindeki önemli açık hava etkinlik alanlarından biri olan amfi tiyatroda hummalı bir çalışma yürütüyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından amfi tiyatroda tadilat işleri devam ediyor. Tadilat çalışmalarının ardından amfi tiyatro yeni yüzüyle ilçe halkına kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hizmet vermeye devam edecek. - ADIYAMAN