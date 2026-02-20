Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, ilk iftarını vatandaşlarla gerçekleştirdi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ramazan ayının ilk iftarını Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarla birlikte gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ramazan ayının ilk iftarını Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarla birlikte yaptı. Odabaşı, yemeklerin başına geçerek Gölbaşı Belediyesi aşevinde hijyenik şartlara özen gösterilerek hazırlanan iftar yemeklerini misafirlere ikram etti. İftarın ardından salonu dolaşarak masaları tek tek gezen Odabaşı, vatandaşlarla sohbet etti ve Ramazan aylarını tebrik etti.

"Ramazan, gönüllerin birleştiği müstesna bir aydır"

Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Odabaşı, "Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın, gönüllerin birleştiği müstesna bir aydır. Biz de bu mübarek ayın ilk iftarını vatandaşlarımızla aynı sofrada açarak Ramazan'ın bereketini birlikte yaşamak istedik. Gölbaşı bizim büyük bir ailemiz ve bu aileyle aynı sofrayı paylaşmak bizler için çok kıymetli. Ramazan ayı boyunca da vatandaşlarımızla bir arada olmaya, sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, bu mübarek ayın ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - ANKARA