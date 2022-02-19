Üye Girişi
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnafla bir araya geldi

19.02.2022 01:55

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnafla bir araya geldiANKARA Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnafla bir araya geldi

ANKARA Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Gölbaşı ilçesini adım adım gezerek esnafla bir araya gelen Başkan Şimşek esnafın sorunlarını dinledi, projelerini anlattı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Sık sık esnafla bir araya gelerek esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Şimşek, vatandaşa verdikleri hizmetlerden bahsetti. İlçede hakkında yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde de bulunan Şimşek, "Göreve geldiğimizden bu yana tek gayemiz vatandaşımıza layığıyla hizmet etmek. Bugün geldiğimiz noktada bu gayemizi gerçekleştirdiğimizi görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gölbaşımızı Uluslararası Bilardo Kompleksi gibi dünyada eşi benzeri olmayan bir yapı ile buluşturduk. Gölbaşını yüzüncü yılın modern kenti haline getireceğimizi söylemiştik. GÖLBİS, Paylaşım Noktası, Umutlu Yaşam Merkezi, Modern Kurban Kesim Alanı, Kariyer Noktası, Hilal Kart, Büyük Gölbaşı Merkez Projesi, Üniversiteliler Caddesi gibi çok önemli projelerimiz ile bu hedefe adım adım gidiyoruz" dedi.

"Gölbaşılı esnaflarımızı canı gönülden destekliyorum"

Esnafın yaşadığı sorunların farkında olduklarını dile getiren Başkan Şimşek "Gölbaşılı esnaflarımızı canı gönülden destekliyorum. Zabıta ekiplerimiz yaptıkları denetimlerle fırsatçılara ve stokçulara göz açtırmıyor. İlçemizdeki huzuru ve refahı kötü etkileyecek her türlü olumsuzluğun karşısında Ramazan ağabeyiniz olarak yanınızdayım. Geçen yıl salgın nedeniyle zor günler yaşayan yaklaşık 1500 esnafımıza nakit para desteği sağladığımız gibi; işyeri açan ve açacak esnaflarımızla ilgili de yine ruhsat alımında iyileştirme çalışmaları yaptık, salgın mücadele kapsamında da esnaflara hijyenik koşullar için destek verdik. Dezenfektan çalışmaları ve malzeme desteği sağlayarak her daim yanlarında olduk" ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnafla bir araya geldi
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnafla bir araya geldi
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnafla bir araya geldi

YORUMLAR
500
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnafla bir araya geldi Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnafla bir araya geldi Kiloyla değil adetle satılıyor... Kadınlar yemek yerine maske için alıyor Kiloyla değil adetle satılıyor... Kadınlar yemek yerine maske için alıyor Başkan Yılmaz'dan esnaf ziyaret... Tekstil atölyesinde dikiş attı, oklava ile hamur açtı, bağlama dinledi Başkan Yılmaz'dan esnaf ziyaret... Tekstil atölyesinde dikiş attı, oklava ile hamur açtı, bağlama dinledi

Ramazan Şimşek, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnafla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 02:01:37. #1.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnafla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement