Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek vererek vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti. Kampanya kapsamında mobil kan bağışı otobüsü belediye merkez binasının önüne konuşlandırıldı.

11.09.2024 15:59  Güncelleme: 16:23
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Kızılay'ın ülke genelinde başlattığı kan bağışı kampanyasına Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı destek verdi. Kan bağışında bulunan Başkan Odabaşı, vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti.

Gölbaşı Belediyesi ve Kızılay ortaklığında düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında mobil kan bağışı otobüsü belediye merkez binasının önüne geldi. Azalan kan stoklarının yükseltilmesi hedefiyle Türkiye genelinde 'Kan ver, can ver' sloganıyla sürdürülen kan bağışı kampanyasına Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da destek verdi. Kan bağışı otobüsüne gelen Başkan Odabaşı, doktorlar tarafından yapılan kontrollerin ardından kan bağışında bulundu. Kampanyaya başkan yardımcıları, müdürler ve personel de kan bağışında bulunarak katıldı.

"Kan vermek insanlık görevi"

Tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Başkan Odabaşı, "Kan vermeyi her şeyden önce bir insanlık görevi olarak görüyoruz. Biz de bu vesileyle Gölbaşı'mızda belediye olarak, hem başkan yardımcılarımız, hem müdürlerimiz, hem de personelimizle teşvik amacıyla isteğe bağlı olarak kan bağışında bulunuyoruz. Bu kanların inşallah canları kurtarmasını, hastalarımıza şifa olmasını diliyoruz. Başta Gölbaşılı hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemizdeki bütün insanları kan vermeye davet ediyorum. Bugünün bundan sonra kan verecek insanlarımıza teşvik olacağını düşünüyorum. Tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Gün boyu kan bağışında bulunulabilecek

Vatandaşlar gün boyu (11 Eylül Çarşamba), belediye binası önünde olacak mobil kan bağışı otobüsüne gelerek kan bağışında bulunabilecek. Vatandaşlara ayrıca, sağlık ekipleri tarafından birinci basamak sağlık hizmeti (tansiyon, şeker ve kandaki oksijen ölçüm) verilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika

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