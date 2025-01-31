Gölbaşı Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Gölbaşı Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi, baca yükseltme ve mazgal yenileme projeleri ile ilçe altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu projelerle yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

31.01.2025 15:32  Güncelleme: 15:34
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Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı çalışmalarına devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi, baca yükseltme ve mazgal yenileme projeleri, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla hızla ilerliyor. Baca yükseltme çalışmaları, kanalizasyon havalandırma sistemlerini iyileştirerek daha sağlıklı bir çevre sağlamak için gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda mazgal yenileme çalışmaları, yağmur suyu drenaj sistemlerinin etkinliğini artırarak olası su baskınlarını önlemeyi hedefliyor.

Belediye yetkilileri, bu projelerin tamamlanmasının ardından ilçedeki altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözüme kavuşacağını ve daha modern bir çevre oluşturulacağını belirtti. Çalışmaların planlanan takvime uygun olarak sürdürüldüğü ve vatandaşların sabır ve anlayış göstermeleri istendi.

İlçe genelinde devam eden bu önemli projelerle, daha yaşanabilir bir çevre oluşturma yolunda önemli adımlar atılıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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