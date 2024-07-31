Gölbaşı Belediyesi Çölyak Hastalarına Ücretsiz Un ve Ekmek Desteği Sağlıyor

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Gölbaşı Belediyesi, özel beslenme gereği duyan çölyak hastalarına ücretsiz un ve ekmek desteğinde bulunuyor.

Gölbaşı Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında halkın sağlığını ve refahını artıracak çalışmalarını sürdürüyor. Halka dokunan hizmetleri tek tek faaliyete alan Gölbaşı Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarını da yalnız bırakmıyor. Uygulama kapsamında özel beslenme ihtiyacını duyan çölyak hastalarına Sağlık İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ücretsiz glutensiz ekmek ve un desteği sağlanıyor. Uygulamayla çölyak hastalarının sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi kolaylaştırılıyor.

"Hiçbir aile üyemizin zorluk yaşamasını istemiyoruz"

Çölyak hastalarının glutensiz gıda ürünlerine erişimde yaşadığı zorlukları ve yüksek fiyatların farkında olduklarının aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Çölyak hastaları için glutensiz beslenme hayati öneme sahip. Ancak bu ürünlere erişim ve maliyetleri zaman zaman zorluk oluşturabiliyor. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak, çölyak hastalarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak için ücretsiz glutensiz ekmek ve un dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamak. Gölbaşı'nda hepimiz bir aileyiz. Hiçbir aile üyemizin zorluk yaşamasını istemiyoruz. Belediye olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Düzenli aralıklarla yapılan destek kapsamında her hafta 86 aileye un ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ücretsiz glütensiz ekmek ve un desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sağlık raporlarıyla birlikte Gölbaşı Belediyesi'ne başvuruda bulunabilirler. - ANKARA