Gölbaşı Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, Ankara'da etkili olan kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına gece-gündüz devam ediyor.

Ankara genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Gölbaşı Belediyesi, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; mahalle yolları, sokaklar, kaldırımlar ve kritik noktalarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması ve günlük hayatın aksamaması için gece boyunca mesai yapan ekipler, buzlanmalara karşı da önlem aldı. Özellikle sabah saatlerinde yoğun olarak kullanılan hastane yolları, okul çevreleri ve toplu taşıma güzergahlarında çalışmaların öncelikli olarak yürütüldüğü belirtildi.

"Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru bizim için her şeyden önce geliyor"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, karla mücadele kapsamında belediye ekiplerinin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirterek, "Ankara'da etkili olan kar yağışının ilçemizde hayatı olumsuz etkilememesi için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden sahadayız. Gölbaşı'nın merkezinden en uzak mahallelerine kadar tüm yolların açık kalması için planlı ve koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru bizim için her şeyden önce geliyor. Bu nedenle kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da buzlanmalara karşı dikkatli olmalarını ve herhangi bir olumsuzlukta belediyemizle iletişime geçmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA