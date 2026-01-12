Gölbaşı Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gölbaşı Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor
12.01.2026 10:07  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, etkili kar yağışı sonrası günlük yaşamı olumsuz etkilememek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına gece-gündüz devam ediyor. Ekipler, özellikle hastane yolları ve okul çevrelerinde yoğun çalışarak vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, Ankara'da etkili olan kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına gece-gündüz devam ediyor.

Ankara genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Gölbaşı Belediyesi, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; mahalle yolları, sokaklar, kaldırımlar ve kritik noktalarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması ve günlük hayatın aksamaması için gece boyunca mesai yapan ekipler, buzlanmalara karşı da önlem aldı. Özellikle sabah saatlerinde yoğun olarak kullanılan hastane yolları, okul çevreleri ve toplu taşıma güzergahlarında çalışmaların öncelikli olarak yürütüldüğü belirtildi.

"Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru bizim için her şeyden önce geliyor"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, karla mücadele kapsamında belediye ekiplerinin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirterek, "Ankara'da etkili olan kar yağışının ilçemizde hayatı olumsuz etkilememesi için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden sahadayız. Gölbaşı'nın merkezinden en uzak mahallelerine kadar tüm yolların açık kalması için planlı ve koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru bizim için her şeyden önce geliyor. Bu nedenle kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da buzlanmalara karşı dikkatli olmalarını ve herhangi bir olumsuzlukta belediyemizle iletişime geçmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyesi, Hastane, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

11:43
Ünlü menajer önerdi Süper Kupa sonrası Galatasaray’a yıldız yağacak
Ünlü menajer önerdi! Süper Kupa sonrası Galatasaray'a yıldız yağacak
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:50:13. #7.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.