Gölbaşı Belediyesi 12 binden fazla çocuğu etkinliklerle ağırladı

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde hazırladığı ücretsiz buz pateni, tırmanma sporları ve Çocuk Şenliği etkinlikleriyle 12 binden fazla çocuğa hizmet verdi.

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmesini hem de fiziksel, sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan kapsamlı bir etkinlik programı gerçekleştirdi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın talimatlarıyla hazırlanan program kapsamında, 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu ücretsiz hale getirildi ve Çocuk Şenliği ise binlerce çocuğu ağırladı. Eğlence ve heyecanın adresi olan 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu'nda, 2 bin 156 çocuk buz pateniyle buluştu. Bin 855 çocuk ise dağcılık ve tırmanma salonunda zirveye doğru tırmanarak vakit geçirdi. Sihirbaz, bilim, balon ve bubble show gösterileri, animasyonlar, jonglör ve ateş gösterileri ile maskot karşılamaları sayesinde 8 bin 400 çocuk, yarıyıl tatilinde farklı etkinliklerle buluştu.

"Sosyal belediyeciliği lafla değil, çocuklarımızın gülümsemesiyle hayata geçiriyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukların mutluluğunu ve gelişimini merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını belirterek, "Biz Gölbaşı'nda sosyal belediyeciliği lafla değil, çocuklarımızın gülümsemesiyle hayata geçiriyoruz. Yarıyıl tatilinde evlatlarımızın hem eğlenmesini hem de sporla, sanatla, oyunla gelişmesini istedik. Bu nedenle buz pateni ve tırmanma salonumuzu tamamen ücretsiz yaptık, Çocuk Şenliği ile ilçemizi neşeyle doldurduk. Çocuklarımızın buz pateni yaparken heyecanını, tırmanma duvarında zirveye ulaşırken yaşadığı mutluluğu, atölyelerde hayal güçlerini özgürce ortaya koymalarını görmek bizler için tarif edilemez bir gurur. 12 binden fazla çocuğumuzun ve ailesinin mutluluğuna ortak olmak bizim için büyük bir motivasyon oldu. Bizler biliyoruz ki çocuklar, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişirse toplumun temeli güçlü olur. Çocuk dostu bir Gölbaşı hedefiyle çıktığımız bu yolda, üretken, sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Unutmayalım ki çocuklarımız mutluysa Gölbaşı güçlüdür" ifadelerine yer verdi. - ANKARA