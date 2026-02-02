Gölbaşı Belediyesi 12 binden fazla çocuğu etkinliklerle ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gölbaşı Belediyesi 12 binden fazla çocuğu etkinliklerle ağırladı

Gölbaşı Belediyesi 12 binden fazla çocuğu etkinliklerle ağırladı
02.02.2026 12:01  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatili boyunca düzenlediği ücretsiz buz pateni, tırmanma sporları ve Çocuk Şenliği etkinlikleriyle 12 binden fazla çocuğa hizmet verdi. Etkinlik programı, çocukların fiziksel, sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor.

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde hazırladığı ücretsiz buz pateni, tırmanma sporları ve Çocuk Şenliği etkinlikleriyle 12 binden fazla çocuğa hizmet verdi.

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmesini hem de fiziksel, sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan kapsamlı bir etkinlik programı gerçekleştirdi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın talimatlarıyla hazırlanan program kapsamında, 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu ücretsiz hale getirildi ve Çocuk Şenliği ise binlerce çocuğu ağırladı. Eğlence ve heyecanın adresi olan 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu'nda, 2 bin 156 çocuk buz pateniyle buluştu. Bin 855 çocuk ise dağcılık ve tırmanma salonunda zirveye doğru tırmanarak vakit geçirdi. Sihirbaz, bilim, balon ve bubble show gösterileri, animasyonlar, jonglör ve ateş gösterileri ile maskot karşılamaları sayesinde 8 bin 400 çocuk, yarıyıl tatilinde farklı etkinliklerle buluştu.

"Sosyal belediyeciliği lafla değil, çocuklarımızın gülümsemesiyle hayata geçiriyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukların mutluluğunu ve gelişimini merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını belirterek, "Biz Gölbaşı'nda sosyal belediyeciliği lafla değil, çocuklarımızın gülümsemesiyle hayata geçiriyoruz. Yarıyıl tatilinde evlatlarımızın hem eğlenmesini hem de sporla, sanatla, oyunla gelişmesini istedik. Bu nedenle buz pateni ve tırmanma salonumuzu tamamen ücretsiz yaptık, Çocuk Şenliği ile ilçemizi neşeyle doldurduk. Çocuklarımızın buz pateni yaparken heyecanını, tırmanma duvarında zirveye ulaşırken yaşadığı mutluluğu, atölyelerde hayal güçlerini özgürce ortaya koymalarını görmek bizler için tarif edilemez bir gurur. 12 binden fazla çocuğumuzun ve ailesinin mutluluğuna ortak olmak bizim için büyük bir motivasyon oldu. Bizler biliyoruz ki çocuklar, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişirse toplumun temeli güçlü olur. Çocuk dostu bir Gölbaşı hedefiyle çıktığımız bu yolda, üretken, sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Unutmayalım ki çocuklarımız mutluysa Gölbaşı güçlüdür" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi 12 binden fazla çocuğu etkinliklerle ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı

12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:45:10. #7.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi 12 binden fazla çocuğu etkinliklerle ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.