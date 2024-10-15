Gölbaşı Doğa Parkı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gölbaşı Doğa Parkı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Gölbaşı Doğa Parkı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, belediye tarafından düzenlenen doğa parkında incelemelerde bulundu. Yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

15.10.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
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Adıyaman 'in Gölbaşı ilçe Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan çevre düzenlemesi devam eden doğa parkında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlemesi devam eden doğa parkı çalışmalarını yerinde inceleyip denetleyerek, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Solak'tan son bilgileri aldı.

Yenileme çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar hakkında konuşan Kaymakam Seyhan, " Vatandaşlarımızın zaman geçirmekten büyük keyif aldığı doğa parkımızda depremin tahrip ettiği yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması bozulan yollarda bordür ve kilit taşı çalışmaları peyzaj çalışmaları toprakları çimlendirme ve yürüyüş alanı yeni yol çalışması devam etmekte olup en kısa sürede vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Bu sayede güzel ilçemiz daha yaşanılabilir bir hale kavuşacaktır emeği geçen tüm belediye personelimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Doğa Parkı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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