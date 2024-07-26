Gölbaşı ilçesinde çiftçilere Akdeniz meyve sineği zararlısı hakkında bilgilendirme yapıldı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Akdeniz meyve sineği zararlısı ile ilgili çiftçilere bilgilendirme yapılıyor.

Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı mühendisler ilçeye bağlı Tecirli Köyünde Trabzon hurmasına ekonomik büyük kayıplar verdiren zararlı, bu sene kışın ılıman geçmesi sebebiyle pandemi yapması beklendiğinden, çiftçilerin ne tür önlemlerin alması gerektiği anlatıldı. Sorun ve sıkıntıların anlatıldığı toplantıda acil olarak alınması gereken durumlar masaya yatırıldı. - ADIYAMAN