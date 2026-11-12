Gölbaşı Kaymakamı Algın, Karaburun\'da dondan zarar gören hurma bahçelerini inceledi

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, zirai dondan etkilenen Trabzon Hurması bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, beraberindeki ilgili kurum amirleriyle birlikte Karaburun köyünü ziyaret ederek zirai dondan zarar gören Trabzon hurması üreticileriyle bir araya geldi.

Üreticilerle görüşerek yaşanan olumsuzluklar hakkında bilgi alan Kaymakam Algın, ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zirai dondan etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Zirai don olayından etkilenen çiftçilerin zararlarının tespit edilebilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçeyle başvurmaları gerektiği belirtildi.