Gölbaşı Kaymakamı Yıkım Çalışmalarını İnceledi

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, ilçede orta ve ağır hasarlı binalarda sürdürülen yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Depremlerde zarar gören yapıların kontrollü şekilde kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmaları sahada takip eden Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, yıkım alanlarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Algın, sürecin güvenlik tedbirleri çerçevesinde, hızlı ve düzenli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkati çekti. Yıkım çalışmalarının sahadaki ilerleyişini değerlendiren Algın, vatandaşların can ve mal güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini belirterek, ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

İlçede depremden etkilenen orta ve ağır hasarlı yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ADIYAMAN