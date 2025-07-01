Gölbaşı'nda Doğa Kampı ve Fotoğraf Çekimi - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Doğa Kampı ve Fotoğraf Çekimi

Gölbaşı\'nda Doğa Kampı ve Fotoğraf Çekimi
01.07.2025 14:35  Güncelleme: 14:37
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Adıyaman Fotoğraf Topluluğu, Perre Off-Road Kulübü ve 02 Kamp Kulübü, Gölbaşı Tabiat Parkı'nda doğa kampı düzenleyerek bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini fotoğrafladı. İki gün süren etkinlikte katılımcılar, nilüfer çiçekleri ve ayçiçeği tarlalarını gezmenin yanı sıra Gölbaşı Gölü'nde tekne turu yaptı.

Adıyaman Fotoğraf Topluluğu (AFOT), Perre Off-Road Kulübü ve 02 Kamp Kulübü'nün katılımları ile Gölbaşı Tabiat Parkında doğa kampı tertiplendi.

İki gün süren program kapsamında, nilüfer çiçekleri, ayçiçeği tarlası, Altınlı Köprü, Alman Köprüsü, tren garı, Gölbaşı Gölü gezildi ve profesyonel fotoğraf sanatçıları tarafından görüntüler alındı.

Gölbaşı Tabiat Parkı'nda kamp kuran doğaseverler, Gölbaşı'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan, tanıtımına büyük katkısı olacak gönüllü destek verdi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Adıyaman Fotoğraf Topluluğu (AFOT) Başkanı Musa Gürbüz, Gölbaşı'nın tüm güzelliklerini belgeleyerek kayıt altına aldıklarını ve Gölbaşı'nın tanıtımına katkı sunduklarını ifade etti.

Gürbüz açıklamasında, "Topluluk olarak, Gölbaşı Belediyesinin katkıları ile Gölbaşı Tabiat Parkı'nda iki günlük kamp yaptık. Güvenlik güçlerimiz de daha rahat ulaşım sağlama, yönlendirme ve güvenliğimizi sağlama anlamında bizlere destek oldular. Bizler ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini kayıt altına aldık. Paylaşımlarımızla şirin ilçemizin tanıtımına katkı sunduk. Nilüfer çiçeklerini gezdik. Akşam ise Altınlı Köprü'de yıldız pozlama yaparak gece gökyüzünü fotoğrafladık. Gölbaşı Gölü'nde tekne turu yaparak fotoğraf ve videolar çektik. Ayçiçeği tarlası ve Alman Köprüsünü görme ve çekme imkanı yakaladık. Bizlere destek veren herkese, katılan sanatçı ve doğaseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda Doğa Kampı ve Fotoğraf Çekimi - Son Dakika

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