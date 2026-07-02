Gölbaşı'nda Jandarma Personeline Başarı Belgeleri Verildi - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Jandarma Personeline Başarı Belgeleri Verildi

Gölbaşı\'nda Jandarma Personeline Başarı Belgeleri Verildi
02.07.2026 15:53
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Gölbaşı'nda tayin olan jandarma personeline başarı belgeleri verildi, Kaymakam teşekkür etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde görev sürelerini tamamlayarak farklı illere tayini çıkan ilçe jandarma komutanlığı personeli için başarı belgesi takdim töreni düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın ve Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, ilçenin huzur ve güven ortamının sağlanmasında üstün gayret gösteren jandarma mensuplarıyla bir araya geldi.

Tören kapsamında, görev yaptıkları süre boyunca özverili, fedakar ve başarılı çalışmalara imza atan 29 jandarma personeline "Başarı Belgesi" takdim edildi.

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Kadir Algın, personelin ilçedeki hizmet süresi boyunca gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Algın, "İlçemizin huzur, güven ve asayişinin sağlanmasına sunduğunuz değerli katkılardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görevlerinizi büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirdiniz. Yeni göre yerlerinizin sizler ve aileleriniz için hayırlı olmasını temenni ediyor; bundan sonraki meslek hayatınızda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Tören, başarı belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda Jandarma Personeline Başarı Belgeleri Verildi - Son Dakika

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