Gölbaşı\'nda Muhtarlar Günü Kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Muhtarlar Günü düzenlenen tören ile kutlandı.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen kutlama programına AK Parti ilçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, köy ve mahalle muhtarları, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı. Çok sayıda mahalle muhtarlarının yer aldığı programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Atatürk anıtına çelenk bırakılması sonrası program sona erdi. - ADIYAMAN