Gölbaşı'nda sağanak yağış zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda sağanak yağış zor anlar yaşattı

01.05.2022 20:18
Gölbaşı'nda sağanak yağış zor anlar yaşattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İlçede etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle alışveriş için çarşı merkezine çıkan vatandaşlar yağmurun bastırmasıyla alışverişlerini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yağış nedeniyle trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda sağanak yağış zor anlar yaşattı
Gölbaşı'nda sağanak yağış zor anlar yaşattı

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Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda sağanak yağış zor anlar yaşattı - Son Dakika


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