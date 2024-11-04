Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taşkınlara karşı önlemler alınıyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanlığına bağlı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanabilecek su taşkınlarına karşı önlem almaya başladı. Yağışlar öncesi çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, menfezlerde, mazgallarda çalışma yürütüyor. Ekipler çalışmaların biran önce tamamlanması için gece gündüz demeden çalışma yaptıklarını vurguladı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Gölbaşı'nda Su Taşkınlarına Karşı Önlemler Artıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?